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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له بنحو 200 جنيه على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة وفقا لآخر تحديث.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، ضمن نشرته الخدمية والتي تشمل أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، وأسعار السلع.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

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سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضًا سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب عيار 24

 سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1,966 جنيه للشراء و 1,989 للبيع.

سعر الذهب عيار 22

سجّل سعر جرام  الذهب اليوم عيار 22  بيع 1802 وشراء 1823

عيار 24بيع 1,966 شراء 1,989
عيار 22بيع 1,802 شراء 1,823
عيار 21بيع 1,720 شراء 1,740
عيار 18بيع 1,474 شراء 1,491
عيار 14بيع 1,147 شراء 1,160
عيار 12بيع 983 شراء 994
الاونصةبيع 61,134 شراء 61,845
الجنيه الذهببيع 13,760 شراء 13,920
الكيلوبيع 1,965,714 شراء 1,988,571

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 نحو 1,720  جنيه للبيع و1,640 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام  الذهب اليوم عيار 18 بيع  1474 وشراء1491 

سعر الذهب عيار 14

وبلع سعر جرام  الذهب عيار 14 بيع 1.147 وشراء 1.160

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 983 وشراء 994

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,760 شراء 13,920

وقال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عمرو المغربي، إن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.


وأشار عضو شعبة الذهب  إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، لافتا إلى  أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.

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