تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له بنحو 200 جنيه على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة وفقا لآخر تحديث.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، ضمن نشرته الخدمية والتي تشمل أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، وأسعار السلع.

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضًا سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1,966 جنيه للشراء و 1,989 للبيع.

سعر الذهب عيار 22

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1802 وشراء 1823

عيار 24 بيع 1,966 شراء 1,989 عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,823 عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,740 عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,491 عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,160 عيار 12 بيع 983 شراء 994 الاونصة بيع 61,134 شراء 61,845 الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 13,920 الكيلو بيع 1,965,714 شراء 1,988,571

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1,720 جنيه للبيع و1,640 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1474 وشراء1491

سعر الذهب عيار 14

وبلع سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 1.147 وشراء 1.160

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 983 وشراء 994

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,760 شراء 13,920

وقال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عمرو المغربي، إن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.



وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، لافتا إلى أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.