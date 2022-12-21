من دبي.. سمر يسري تخطف القلوب بإطلالة رياضية ملفتة |شاهد

شاركت الإعلامية سمر يسري، صورة جديدة لها من دبي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت سمر يسري، علي شاطئ البحر باطلالة رياضية ملفته مرتدية بادى كت اسود وسترة بيضاء مع هوت شورت ليجن باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.





وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.