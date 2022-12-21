بمكياج لافت.. نورهان منصور تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها



خطفت الفنانة نورهان منصور أنظار متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.



وظهرت نورهان منصور بفستان فرو أسود اللون مكشوف الأكتاف، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج لافت يبرز جمالها.







آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى،من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

وتعد الفنانة نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".