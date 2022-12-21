تزامنا مع لقاء بايدن وزيلينسكي.. بوتين يجتمع بكبار القادة العسكريين| فما القصة؟

أعلن الكرملين اليوم، الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث اليوم مع قادة الجيش السياسة الدفاعية المقبلة لموسكو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بقاء بوتين بالمسؤولين العسكريين اليوم، الغرض منه تقييم الهجوم الشامل على أوكرانيا حتى الآن وتحديد أهداف العام المقبل بعد سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة.

ويتزامن هذا اللقاء مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن بايدن دعا زيلينسكي لزيارة واشنطن "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".

وسيجري زيلينسكي محادثات مع بايدن وكبار مساعدي الأمن القومي في البيت الأبيض، ويشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، ثم يتوجه إلى الكابيتول هيل لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لها أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين الزعيمين في البيت الأبيض، حيث ستتناول المناقشات إلى حد كبير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن بايدن سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة تبلغ قرابة ملياري دولار لأوكرانيا تشمل بطارية صاروخ باتريوت لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضد وابل الصواريخ الروسية.

وأوضح أن بايدن لن يستخدم المحادثات لدفع زيلينسكي نحو طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتكثف إدارة بايدن الجهود الدبلوماسية لضمان أن التحالف عبر الأطلسي الذي يعارض الحرب الروسية يحافظ على وحدته.

