صحة النواب تستجيب لطلب إيرين سعيد بنقل مريض الطوارئ مجانا بالإسعاف.. تفاصيل

أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن توصيات اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بناءً على طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن الخدمات الإسعافية المقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل و منع تحصيل أي رسوم من المريض .

و أوضحت “ سعيد ” خلال تصريحات لصدى البلد أن لجنة الصحة ألزمت هيئة الإسعاف بعدم تحصيل أية رسوم من مريض الطوارئ أول 48 ساعه أو إلى أن تستقر الحالة يتم نقله بالمجان على مستوي الجمهورية .

أما عن منتفعي التأمين الصحي الشامل فقد ألزمت اللجنة هيئه التأمين الصحي الشامل ، و هيئه الرعاية و هيئة الإسعاف بعمل بروتوكول تعاون لسداد الرسوم المحصلة من المرضي عن الخدمات الإسعافية و منعت نهائيًا تحصيل أي رسوم .



على أن يطبق هذا من ١/ ١ للعام القادم ،

فالتأمين الصحي الشامل جاء لتطبيق العدالة الصحيه للمريض، و التكلف بكافة الخدمات الصحية المقدمة له بما فيها الخدمات الإسعافية .