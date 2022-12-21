عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تستجيب لطلب إيرين سعيد بنقل مريض الطوارئ مجانا بالإسعاف.. تفاصيل

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن توصيات اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بناءً  على طلب الإحاطة الذي تقدمت به  بشأن الخدمات الإسعافية المقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل و منع تحصيل أي رسوم من المريض .

 

و أوضحت “ سعيد ” خلال تصريحات لصدى البلد أن لجنة الصحة ألزمت هيئة الإسعاف بعدم تحصيل أية رسوم من مريض الطوارئ أول 48  ساعه أو إلى أن تستقر الحالة يتم نقله بالمجان على مستوي الجمهورية .

 

أما عن منتفعي التأمين الصحي الشامل فقد ألزمت اللجنة هيئه التأمين الصحي الشامل ، و هيئه الرعاية و هيئة الإسعاف بعمل بروتوكول تعاون لسداد الرسوم المحصلة من المرضي عن الخدمات الإسعافية و منعت نهائيًا تحصيل أي رسوم .


على أن يطبق هذا من ١/ ١ للعام القادم ، 
فالتأمين الصحي الشامل جاء لتطبيق العدالة الصحيه للمريض، و التكلف بكافة الخدمات الصحية المقدمة له بما فيها الخدمات الإسعافية .

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب التامين الصحي الشامل مريض الطوارئ هيئة الإسعاف رسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية .. تفاصيل

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

حذرناها وزعلت مننا| تفاصيل جديدة في حادث مقتل مشرفة عمال بورسعيد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

أسوة بالأهلي.. متى يشارك الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية؟

ترشيحاتنا

تطور سلبي للغاية.. تركيا تساوم السويد لمنحها الموافقة على الانضمام للناتو

هل أثرت التغيرات المناخية على موعد بداية الشتاء في مصر؟.. الأرصاد تكشف

هذا التصرف اعتداء على نعمة الله.. علي جمعة يحذر منه

ثلاثي الأهلي.. فيتوريا يكشف كواليس استبعاد كريم فؤاد من مباراة مصر وبلجيكا

من أهم مصدري الغاز في العالم.. الجزائر تعترض علي سقف الأسعار الأوروبي

ضربة لـ الدولار واليورو.. اتفاق بين روسيا والهند بالتبادل التجاري بعملتهما المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بالأسنان تدل على ضعف القلب.. ضع في اعتبارك 5 أشياء

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

احذري تجاهلها.. 3 علامات على معاناتك من مقاومة الأنسولين انتبهي إليها

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

فيديو

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ