شوبير: تغييرات شاملة في لجنة الحكام برئاسة كلاتنبيرج.. وأزمة كبرى تواجههم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قرب إجراء تغييرات في لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال علام.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن هناك تغيرات شاملة ستحدث في لجنة الحكام، حيث ستتم إضافة مساعدين لكلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام، ليعاونوه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض قائمة الحكام الدوليين، وقرر استبعاد محمود عاشور، ولكن وافق في النهاية على إضافته مرة أخرى.

وأوضح أنه ليس هناك خلاف على حكام الساحة أو المساعدين، ولكن الخلاف على حكام تقنية الفيديو.

وذكر أن جمال علام سيعقد اجتماعا مع كلاتنبيرج للاتفاق على تلك التغيرات الفترة المقبلة.

ولفت شوبير إلى أن مستحقات الحكام متأخرة حتى الآن، ولم يحصلوا عليها، مشددا على أنها أزمة كبرى ويجب حلها.