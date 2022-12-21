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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مئات السائحين يشهدون ظاهرة شروق الشمس على معابد الكرنك.. شاهد

صدى البلد

شهدت معابد الكرنك اليوم، الأربعاء، ظاهرة شروق الشمس على محور معابد الكرنك، والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه شهد هذه الظاهرة أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي، والذين حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، حيث أشرقت الشمس على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا، بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وجميع محاور المعبد حتى البوابة (البيلون) الرئيسية، مؤكدا أن منطقة آثار الكرنك قامت بتنظيم دخول جميع الزائرين خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة بما يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنب حدوث أي تكدس.

من جانبه، قال الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، إن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شارك في رصد هذه الظاهرة عن طريق توفير تليسكوبات فلكية صغيرة تتيح لزائري المعبد رصد الظاهرة عن قرب.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصرى الفرنسي لدراسة معابد الكرنك أول من قام برصد هذه الظاهرة، حيث ثبت علميا أن المحور الأساسي لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق، وأن شروق الشمس على المحور الرئيسي للكرنك دليل على بداية فصل الشتاء رسميا.
 

معابد الكرنك الكرنك ظاهرة شروق الشمس شروق الشمس

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