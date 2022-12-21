علشان كده قالوا عليَّ إرهابي.. إيمان أبوطالب تواصل حلقاتها مع المطرب إبراهيم عبدالقادر

فجر المطرب إبراهيم عبدالقادر، العديد من المفاجآت، خلال استضافته بعد سنوات من الغياب، في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة.



وخلال حلقة البرنامج التي تذاع الجمعة المقبلة الثامنة مساءً، كشف عبدالقادر لأول مرة، سبب تسميته بالإرهابي، وسر الخلاف مع الموسيقار القدير حلمي بكر، ومقارنته بين ما قدمه محمد صلاح وعمرو دياب لمصر.



وواصلت الإعلامية إيمان أبوطالب، حواراتها الخاصة والاستثنائية عبر برنامج بالخط العريض، باستضافة المطرب إبراهيم عبد القادر أحد نجوم التسعينات، وقالت الإعلامية عن ضيفها: "يعتبره البعض من المهمشين في الفن، إن جاز التعبير، صوته مسكون بالوجع والشجن وربما الحسرة، جيل التسعينات اللي مازال يمسك بجمر موهبته إلى الآن، ولم يستسلم لمرارة اليأس".



وقال عبدالقادر: "بوعد حضرتك والجمهور إن الكلام ده لأول مرة وخاص بالبرنامج"، وأضاف إبراهيم عبدالقادر خلال اللقاء "ماشتغلتش ملاهي ليلية.. كنت بخاف أعدي من شارع الهرم ولقيت طقوس قلت ماينفعش» قبل أن يتطرق لخلافه مع الملحن حلمي بكر قائلا "حكم عليا بالإعدام.. قفلت باب الاستديو.. عشان كده قالوا عليا إرهابي".



وواصل عبد القادر تصريحاته قائلا: "وليد سعد اكتشفته.. كان أولى به لما ينجح يفكر في إبراهيم عبدالقادر، مصطفى كامل بدايته كانت معايا.. وأستاذ هاني شاكر ميصلحش يواجه الشخصيات دي.. حطي عمرو دياب ومحمد صلاح.. أيهما قدم لمصر؟".





كما تشهد الحلقة بث جزء من أغنيتين لإبراهيم عبد القادر يذاع لأول مرة فقط وحصريا في برنامج بالخط العريض.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب ويذاع على شاشة تليفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء.



