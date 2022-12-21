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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع لا يبشر بالخير.. أول تعليق من الكرملين على زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، معتبرا أنه لا فرصة للسلام مع استمرار دعم الغرب لأوكرانيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن موقف الرئيس الأوكراني لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارة للولايات المتحدة ولن يتغير في اتجاه عملية التفاوض مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد زيارة للولايات المتحدة، "لا أعتقد".
كما أجاب بالسلب على سؤال ما إذا كانت هناك أية توقعات إيجابية من هذه الرحلة.

وحذر بيسكوف من أن إمداد كييف بالأسلحة يؤدي إلى تفاقم الصراع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا.

وتابع قائلا: "عمليات الإمدادات بالأسلحة مستمرة، ويتسع نطاق الأسلحة الموردة. كل هذا بالطبع يؤدي إلى تفاقم الصراع، وفي الواقع، لا يبشر بالخير لأوكرانيا".

وشدد بيسكوف على أن  خطاب بوتين اليوم في وزارة الدفاع سيكون مهما للغاية، مضيفا أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع الصعب في شرق أوكرانيا.

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وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لإجراء محادثة هاتفية اليوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

وقال "لا، اليوم الرئيس لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع ماكرون".

كما أشار إلى أن بوتين لا يخطط لاجتماع مع جروسي الذي سيزور موسكو غدا.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث اليوم مع قادة الجيش السياسة الدفاعية المقبلة لموسكو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بقاء بوتين بالمسؤولين العسكريين اليوم، الغرض منه تقييم الهجوم الشامل على أوكرانيا حتى الآن وتحديد أهداف العام المقبل بعد سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة.

ويتزامن هذا اللقاء مع إعلان البيت الأبيض  أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن بايدن دعا زيلينسكي لزيارة واشنطن "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".
 

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