عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يعجبني كولر.. فرج عامر يكشف عن تصرف غريب للأهلي

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على موقفه من المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “لم يعجبني المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر  ، عندما  لعب بلاعبين كبار في مستواهم الفني ولكن في غير مراكزهم، اتمني من كولر تثبيت الفريق وعدم المخاطرة”.

txt

رحيل ثنائي الفريق.. غربلة صفوف الأهلي بفرمان من كولر| تفاصيل

txt

بشرى سارة ل كولر قبل مواجهة الأهلي وسموحة الأحد المقبل

من جانب آخر ، اقترب زياد طارق الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وشهدت الأشهر الماضية خروج زياد طارق من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري .

وتلقى زياد طارق عدد من العروض من أندية الدوري للانتقال إليه ويعد فريقا الاتحاد السكندري وفيوتشر الأقرب للحصول على خدمات زياد طارق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

النادي الأهلي الجهاز الفني للأهلي فرج عامر رئيس نادي سموحة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع 180 جنيهًا.. هبوط تاريخي لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

استشكال مرتضى منصور.. حكم عاجل فى قضية أموال الزمالك

ترشيحاتنا

المرأة الأولي فى حياة هداف المونديال| من هي فايزة العماري والدة كيليان مبابي| شاهد

الخارجية السعودية تدعو أفغانستان للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

الحكومة تعلن زيادة سعر توريد قصب السكر لـ 1100 جنيه للطن

هو المطلوب حاليا.. بوتين يقرر رعب العالم بـ تطوير "الثالوث النووي"

التفاصيل الكاملة.. صدمة جديدة لمرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة الزمالك

صور|بصحبة الديباني.. ماكرون يحتفل بعيد ميلاده الـ45 في الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

بعد فيديو خطبتها المفاجئ.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ نور إيهاب

كاجوال لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

جمال شعبان يحسم الجدل حول القهوة.. ويوضح الكمية المطلوبة يوميا

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ