لم يعجبني كولر.. فرج عامر يكشف عن تصرف غريب للأهلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على موقفه من المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “لم يعجبني المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر ، عندما لعب بلاعبين كبار في مستواهم الفني ولكن في غير مراكزهم، اتمني من كولر تثبيت الفريق وعدم المخاطرة”.

من جانب آخر ، اقترب زياد طارق الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وشهدت الأشهر الماضية خروج زياد طارق من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري .

وتلقى زياد طارق عدد من العروض من أندية الدوري للانتقال إليه ويعد فريقا الاتحاد السكندري وفيوتشر الأقرب للحصول على خدمات زياد طارق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .