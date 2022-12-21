إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو - دمنهور بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو دمنهور، وجرى نقلهم إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق ادكو دمنهور ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث انقلاب التروسيكل

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " عارف سمير عبدالقادر، 27 سنة، مقيم ادكو، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، اسلام فارس عبدالحميد، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، أحمد عبده عبدالحميد، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.