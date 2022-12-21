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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدواجن والبيض واللحوم والخضراوات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية

أستقرار أسعار الدواجن اليوم


توافر المعروض من اللحوم  بكميات كبيرة


الطماطم تسجل من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو
 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن، البيض، اللحوم، و الخضراوات و الفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 21-12-2022، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

يقدم موقع صدى البلد سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدهب وأسعار صرف العملات إلى جانب أسعار الخضراوات والفاكهة والاسماك واللحوم.


أسعار بورصة الدواجن اليوم

 

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 37.5 جنيه للكيلو الواحد لتسجل تراجع طفيف عن تعاملات الاحد الماضي، لتصل إلى المستهلك بنحو 44 و45 جنيها.

ووصل سعر الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” إلى 55  جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي 61  جنيها للكيلو الواحد.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الدواجن اليوم

 

وتراوح سعر البانيه بين  100 - 110 جنيهات للمستهلك في محلات الدواجن.

سعر الدبابيس اليوم تراوح بين 65 - 75 جنيهًا.

سعر أجنحة تراوح بين 30 - 35 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البيض اليوم

 

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأربعاء  79.75 جنيه  للطبق مقارنة بـ 77.75  جنيه الاحد الماضي

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 83.75  ليواصل بذلك الارتفاع مقارنه بـ 81.75 للطبق  الاحد الماضي.

وعن سعر البيض البلدي اليوم، سجل سعر طبق البيض 80.75 جنيه.

تكلفة إنتاج الدواجن

 

وقال اتحاد منتجي الدواجن إن  ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق، نتج عن نقص الأعلاف المطلوبة فى المزارع وبالتالى يؤثر على انتاجية الدواجن والبيض.

وأضاف الاتحاد، أن المربين يتخلصون من الدواجن البياضة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن.

وتابع :بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل، وانخفاض درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض.

وقال  نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني،، إن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا.

وأضاف ثروت الزيني، مصر تستورد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.

وتنتح مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا محققة اكتفاءً ذاتيا بنحو 100%

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق


تقدّم وزارة الزراعة لحوم طازجة بأسعار منخفضة في جميع منافذها، حيث سجّلت سعر اللحوم الطازجة في منافذ الوزارة  145 جنيهًا.

و نشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر 2022، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز 
سجَّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجملي 
ارتفع سعر اللحم الجملى مسجلا 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 
الكبدة الضأن تراوحت بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها،  تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة 
أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد  فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

كما توفر وزارة التموين  اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 21-12-2022

التموين: وضع أسعار السلع الاستراتيجية بالفواتير لضبط المخالفين.. فيديو

وقال  رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي، إن هناك مهمة رئيسة للوزارة وهي تأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية والاستراتيجية وأن تكون هناك أرصدة من السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية وضبط الأسواق والتعاطي مع الأسعار وأن تكون عادلة وتوافر السلع بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

وأضاف عشماوي، أن وزارة التموين خدمية بمذاق اقتصادي، مشيرًا إلى وجود نوع من انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بواقع 2.1%، رغم أن معدلات العام الماضي كانت أفضل، كما حصلت مشكلة كبيرة تتعلق بسلاسل الإمداد والتموين في اقتصاديات الدول الكبرى المنتجة وهو ما أثر على اقتصاديات الدول الناشئة، ومن بينها مصر.

وأكد أن الوزارة لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية من القمح بواقع 4.9 شهر والزيت بواقع 5.9 شهر والسكر بواقع 3 شهور والمكرونة 5.9 شهر والدواجن بواقع 4.5 شهر واللحوم بواقع سنة

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، في الأسواق، استقرارها بشأن أغلب الأصناف.

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.75 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.
 

أسعار الخضروات

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

 

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.


وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

 

أسعار الفاكهة


وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.

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