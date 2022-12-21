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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة مدوية.. المجر تطالب بحل البرلمان الأوروبي

بسبب فضيحة مدوية..
بسبب فضيحة مدوية.. المجر تطالب بحل البرلمان الأوروبي

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إنه من الضرورة السعي لحل البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة فساد وصفت بأنها الأسوأ في تاريخها.

وقال أوربان: "نحن نطالب بحل البرلمان الأوروبي"، ودعا إلى مراجعة قواعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأضاف أنه يجب انتخاب البرلمانيين الأوروبيين من قبل نواب البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس من قبل الناخبين مباشرة.

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وتواصل بلجيكا التحقيق في قضية فساد في البرلمان الأوروبي لنواب وموظفين.

من جهتها، أعلنت قطر أنها ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي بلجيكا قطر أوربان المجر

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