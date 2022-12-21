رسميًا.. إشبيلية يفسخ عقد إيسكو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء، عن فسخ عقد لاعبه فرانشيسكو إيسكو ألاركون بالتراضي بين الطرفين.

ونشر نادي إشبيلية بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أنه توصل لاتفاق لإنهاء عقد إيسكو بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في مستقبله.

ولعب إيسكو 19 مباراة مع إشبيلية في كل المسابقات، واستطاع تسجيل هدف في شباك كوبنهاجن الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، إضافة لصناعة 3 أهداف.

وانضم إيسكو لصفوف إشبيلية الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وكان إيسكو مرتبطًا بعقد مع إشبيلية حتى صيف عام 2024.