المغرب.. دعوى قضائية من رئيس الحكومة ضد مسئول فرنسي سابق

بسبب الرشوة..

رفع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي.



والجمعة، أكد بوفيه لإذاعة "فرانس انتر" أنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية "في السنوات 2009- 2014"، عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.



وأشار إلى أن "وزير الزراعة حينذاك عزيز أخنوش لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا".



ورد على سؤال صحفي هل كان الأمر يتعلق بأموال، بالقول: "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟".



وكشف أنه حدد موعداً له في مكتب محاميته و"توقفت القضية عند هذا الحد".



وأضاف بوفيه: "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين".



ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها إن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة" و"تعكس حقدا دفينا".



بدوره، رأى المحامي أوليفييه باراتيللي أن "خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة.