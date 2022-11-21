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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية

أصيب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بفيروس كوفيد-19، حيث جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية نقلا عن الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.

وأوضحت أنه سيتعذر على رئيس الحكومة حضور جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، غدا “الثلاثاء”، التي كانت مخصصة لمناقشة موضوع "الحوار الاجتماعي".

ولفتت إلى أن الحالة الصحية لأخنوش مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه سيواصل ترؤسه لمجموعة من الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي، قبل أن يعود لممارسة أنشطته بشكل حضوري واعتيادي مباشرة بعد تعافيه الكامل من الفيروس.
 

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