بالتزامن مع الزيارة.. نجل ترامب يهين زيلينسكي بلقب جديد

قال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح "ملكة رفاهية دولية ناكرة للجميل”.

وكتب في تغريدة علي “تويتر” ردا على الانتقادات الموجهة للزعيم الأوكراني من قبل واشنطن إكزامينر وكاتب العمود في قناة فوكس نيوز بايرون يورك: “زيلينسكي هو في الأساس ملكة رفاهية دولية ناكرة للجميل”.

ووصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أمريكا، اليوم الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز”.

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي، وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور من بينها استراتيجية ساحة المعركة واحتياجات الطاقة والعقوبات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن زيلينسكي سيلقي بعد ذلك كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من مساء اليوم.

وذكرت تقارير أن طائرة عسكرية أمريكية رافقت زيلينسكي إلى واشنطن.