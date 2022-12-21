فوز حبيبة الزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

عن ديوان "سيرة الجميز"..

أعلنت منذ قليل الأمانة العامة لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية، فوز الشاعرة حبيية الزين بجائزة أحمد فؤاد نجم، عن ديوانها "سيرة الجميز" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

وتم إعلان الجائزة خلال حفل أقيم بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

جاء في حيثيات الفوز، أن الديوان تميز بفرادة حقيقية في نسج الصورة الشعرية، وقد تميز بتنوع عالمه الشعري وتعدد موضوعاته مما كان سببًا في إثراء شعرية النص.

فهو لا ينتمي لبقعة جغرافية لكنه ينجح في لمس آلام البشر، قبل الحجر. بالإضافة إلى أنه لم يتقيد بالبحور الشعرية التي حطم شعر العامية الكثير منها.



وجاءت القائمة القصيرة للجائزة كالتالي:



الشاعر محمد الشهاوي عن ديوانه "الغلب" والصادر عن دار فهرس للنشر.

الشاعر علي أبوالمجد عن ديوان "ربابة ناقصة وتر" الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.

الشاعرة منى رءوف عن ديوان "الروح مش نور ملاك" والصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.



الشاعر إسلام حمادة عن ديوان "بيورثوا المأساة ببساطة" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعر مينا ثابت عن ديوان "مورتاديلا" الصادر عن دار صفصافة للثقافة والنشر.

الشاعرة حبيبة الزين عن ديوان "سيرة الجميز" الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

الشاعر محمود البنا عن ديوان "من حديد الناي وصفوا النفوس" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

الشاعر محمد فرغلي عن ديوان "إيكو" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

الشاعرة ندى الشبراوي عن ديوان "لعنات" الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم تعمل على اكتشاف المواهب الشعرية الشابة في مصر والوطن العربي.

أسس الجائزة المهندس نجيب ساويرس بشكل مستقل عن مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية تخليدًا لواحد من أهم شعراء العامية في تاريخ مصر.

تُقسم الجائزة إلى قسمين أولهما الشعر العامي، وثانيهما الدراسات النقدية. بالنسبة لجائزة الشعر العامي إجمالي القيمة المالية الممنوحة فيها 300 ألف جنيه مصري مقسمة كالتالي: مائتا ألف جنيه تُقسم بالتساوي على العشرة الأوائل. ومائة ألف جنيه للفائز الأول (من بين العشرة الأوائل) ولا يجوز تقسيمها. أما جائزة الدراسات النقدية وقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.