دعاء المظلوم في جوف الليل.. 4 كلمات ليس بينها والسماء حجاب

دعاء المظلوم في جوف الليل .. يكثر البحث عن دعاء المظلوم في جوف الليل، خاصة في الثلث الأخير من الليل، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم:"يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟".

وفي التقرير التالي نرصد أهم الأحاديث والآيات والأدعية التي جاءت في شأن دعاء المظلوم في جوف الليل.

دعاء الليل

دعاء المظلوم في جوف الليل

دعاء المظلوم في جوف الليل، الدعاء في الليل من أوقات الإجابة وإذا كان المرء مظلوماً فإن دعاؤه لا يرد فليس بين دعوته وبين خالقه سبحانه وتعالى، وعليه ألا ييأس أو يظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصره، فقد قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾.

وقد روى البخاري ومسلم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ معاذًا إلى اليمن وقال له: "اتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب"، كما روى ابن ماجة وغيرُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: (ثلاثُ دعواتٍ يُستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم).

كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال الله إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدين لبعضهم من بعض.

دعاء المظلوم في جوف الليل

يقول الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن هناك حالتين في الدعاء يستجيب الله للداعي فيهما، ولا يلزم معهما رصيد من الطاعات والخيرات والحسنات، أولهما دعاء المظلوم حتى لو لم يكن يصلي، ففهي هذه الحالة ينصره الله، وثاني حالة هي دعاء المضطر، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه"، ففي تلك الحالة إذا استغاث العبد بربه فسيغيثه الله.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "دي إم سي": "من يدعو الله لا بد أن يكون له رصيد من الطاعات ليستجاب دعاؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن تستجاب دعوته وتُكشف كربته فليفرج عن مُعسر"، موضحاً : "حتى المشركين اللي مبيعبدوش ربنا الله سبحانه وتعالى قال عنهم في كتابه العزيز: "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا"، فنرى أن الله نجاهم رغم إنهم ميستهلوش، لكنهم كانوا بيغرقوا ولجأوا إلى الله واستغاثوا به، وطالما طلعت استغاثة لا يردها الله، رغم أنه العليم بكل شيء ويعلم أنهم بعدها سيعدلون عن عبادته ويكفرون به".

ومن الأدعية التي لا ترد على من ظلمني ما يلي:

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

يا رب انصر الحق وأقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم أرغم أنف كل ظالم، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته ولا سببًا إلا قطعته.

يا رب إن الظالم جمع كل قوته وطغيانه ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين، اللهم إن الابن له أب يشكو إليه وللجند قائدا يرفعون أمرهم إليه، وللناس أميرا يقضي حوائجهم، وأنا عبدك الفقير بين يديك مالي سواك مالي سواك مالي سواك يا رب العالمين.

يا رب أسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، واسلبه نعمته وسلطانه، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزّك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية، واخذله يا خاذل الفئات الباغية.

دعاء الفجر

دعاء المظلوم لايرد قبل الفجر

اللهم أنت من قلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظلموا.

اللهم إنه ظلمنا وقهرنا وأبكانا فأنت كفيلنا وحسبنا يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكفّ مكروهه عنّي، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة وتب عليه واعفو عنه يا كريم.

اللهم إني أسألك يا ربي ويا خالقي أن تجعل عذابك على من استأثر بقوتك في البطش بعبادك، وظلمهم والجور عليهم في حقوقهم.

اللهم اجعلنا من المهتدين، ولا تكتبنا في الظالمين.

اللهم إني أحمدك على جعلي من المظلومين لا الظالمين اللهم سبحانك يا ربنا أنت الجليل الرقيب واسع العلم عالم الغيب والشهادة.

اللهم إني ظُلمت في الدنيا فارزقني يا الله القصاص ممن ظلمني في الآخرة اللهم لا تذقه النعيم في الآخرة كما جار عليَّ في الدنيا.

اللهم يا من ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه، يا من ينادي على عباده هل من سائل فأعطيه مسألته فإن مسألتي هي الثأر ممن ظلمني اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا.

اللهم لا تذق الظالمين النعيم في الدنيا ولا في الآخرة اللهم ابتلِهم صعب البلاء جزاءً لظلمهم.

الظلم في القرآن الكريم

قال تعالى (وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ* مُهطِعينَ مُقنِعي رُءوسِهِم لا يَرتَدُّ إِلَيهِم طَرفُهُم وَأَفئِدَتُهُم هَواءٌ) صدق الله العظيم

قال تعالى (ِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا)صدق الله العظيم

(وَتِلكَ القُرى أَهلَكناهُم لَمّا ظَلَموا وَجَعَلنا لِمَهلِكِهِم مَوعِدًا) صدق الله العظيم

قال تعالى (وَقالَ الَّذينَ كَفَروا لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّكُم مِن أَرضِنا أَو لَتَعودُنَّ في مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم رَبُّهُم لَنُهلِكَنَّ الظّالِمينَ) صدق الله العظيم

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) صدق الله العظيم

قال تعالى (مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) صدق الله العظيم

ثال تعالى (وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أُولـئِكَ يُعرَضونَ عَلى رَبِّهِم وَيَقولُ الأَشهادُ هـؤُلاءِ الَّذينَ كَذَبوا عَلى رَبِّهِم أَلا لَعنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظّالِمينَ) صدق الله العظيم

الظلم في الأحاديث النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهم: الإمامُ العادلُ، والصَّائمُ حينَ يُفطِرُ، ودعوةُ المظلومِ تُحمَلُ على الغَمامِ، وتُفتَحُ لها أبوابُ السَّمواتِ، ويقولُ الرَّبُّ: وعِزَّتي لَأنصُرَنَّكِ ولو بعدَ حينٍ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، أنصرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصرُه ؟ قال: تحجِزُه، أو تمنعُه من الظلمِ فإنَّ ذلك نصرُه) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظّالِمِ حتَّى إذا أخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قالَ: ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذلكَ أخْذُ رَبِّكَ إذا أخَذَ القُرَى وهي ظالِمَةٌ إنَّ أخْذَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم