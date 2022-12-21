بايدن لـ زيلينسكي : بوتين يريد استخدام الشتاء كسلاح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، إن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، يحاول استخدام الشتاء كسلاح.

وقال بايدن: "الهجمات على الأوكرانيين الأبرياء ليس لها أي غرض آخر غير التخويف .. كما أن بوتين يحاول استخدام الشتاء كسلاح."

وخلال الاجتماع في البيت الأبيض، الذي كان جزء منه مفتوحًا للصحافة، ارتدى زيلينسكي قميصه الكاكي التقليدي ، بينما حضر الرئيس الأمريكي بزة وربطة عنق صفراء وزرقاء.

بعد مفاوضات مع بايدن، من المقرر أن يتحدث زيلينسكي في اجتماع مشترك لمجلسي الكونجرس الأمريكي كجزء من زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها زيلينسكي للولايات المتحدة في منصبه السياسي والأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.