بالتزامن مع زيارة زيلينسكي.. الجيش الأوكراني يعلن توجيه ضربة قوية لـ روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، بالتزامن مع زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، أنه الحق أضرار جسيمة بمخازن الأسلحة والذخيرة الروسية.

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني وقوع أضرار بسبب الحرائق في مستودعات ذخيرة العدو بالقرب من كادييفكا في منطقة لوجانسك والتي استهدفت أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت إن التفجيرات في المستودعات استمرت أكثر من 20 ساعة.

كما أفادت بوقوع غارة على قاعدة روسية في منطقة خيرسون الجنوبية، التي لا تزال القوات الروسية تحتل جزءا منها.

وقالت إنه “تعرض الروس الذين تجمعوا في المطار بالقرب من كاخوفكا بمنطقة خيرسون للقصف”.

كما أبلغت هيئة الأركان العامة عن قصف روسي مستمر على طول منطقة واسعة من الخطوط الأمامية في لوجانسك ودونيتسك، بما في ذلك باخموت، حيث زار الرئيس زيلينسكي القوات أمس الثلاثاء.