عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع زيارة زيلينسكي.. الجيش الأوكراني يعلن توجيه ضربة قوية لـ روسيا

الجيش الأوكراني يعلن
الجيش الأوكراني يعلن توجيه ضربة قوية لـ روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، بالتزامن مع زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، أنه الحق أضرار جسيمة بمخازن الأسلحة والذخيرة الروسية.

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني وقوع أضرار بسبب الحرائق في مستودعات ذخيرة العدو بالقرب من كادييفكا في منطقة لوجانسك والتي استهدفت أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت إن التفجيرات في المستودعات استمرت أكثر من 20 ساعة.

كما أفادت بوقوع غارة على قاعدة روسية في منطقة خيرسون الجنوبية، التي لا تزال القوات الروسية تحتل جزءا منها.

للجدارة العسكرية.. زيلينسكي يقدم لـ بايدن وسام بطل أوكرانيا

الرئيس الأمريكي خلال استقبال زيلينسكي: نؤيد سلاما عادلا في أوكرانيا

وقالت إنه “تعرض الروس الذين تجمعوا في المطار بالقرب من كاخوفكا بمنطقة خيرسون للقصف”.

كما أبلغت هيئة الأركان العامة عن قصف روسي مستمر على طول منطقة واسعة من الخطوط الأمامية في لوجانسك ودونيتسك، بما في ذلك باخموت، حيث زار الرئيس زيلينسكي القوات أمس الثلاثاء.

القوات الروسية واشنطن الجيش الأوكراني زيلينسكي لوجانسك خيرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للأهالي بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

بايدن لـ زيلينسكي : بوتين يريد استخدام الشتاء كسلاح

ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد انهيار الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

التوترات تتصاعد.. صربيا تحذر: الوضع في كوسوفو على حافة نزاع مسلح

دعوات للتدخل.. إدارة بايدن تربط مرض الزهايمر بـ العنصرية

عدم احترام.. مظهر زيلينسكي خلال لقائه بايدن يثير غضبا وسعا| فيديو

للجدارة العسكرية.. زيلينسكي يقدم لـ بايدن وسام بطل أوكرانيا

إعلان خطير.. لجنة الكونجرس توجه ضربة جديدة لـ ترامب

رغبة أمريكية.. أمين عام حلف الناتو مرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

تدهور الحالة الصحية لـ بيليه والسرطان يسبب فشلًا كلويًا له

إيطاليا تعلن القبض على مهاجرين تونسيين وصلا إلى صقلية

باحث: الحوار الوطني يتجه بمصر نحو الجمهورية الجديدة وإرساء قواعد الدولة.. فيديو

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن العلاقات مع قطر

قلعت العباية | المتهم بقتل محامي كرداسة يشرح كيف نفّذ الجريمة

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3400 يورو .. حقيبة مي عمر تثير الجدل بسعر خرافي بالجنيه المصري

علاج الضعف الجنسي وسرعة القذف.. أقوي وصفات للرجال قبل العلاقة الزوجية

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

للحوامل.. كيفية توقف نوبة الإستفراغ؟

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ