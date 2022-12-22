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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحامون زهقوا| ميدو يطالب وزارة الشباب والرياضة بحل أزمة الزمالك

صدى البلد

طالب الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لحل أزمة نادي الزمالك بسبب قضايا مرتضى منصور وممدوح عباس.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونة ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " لمدة سنوات طويلة، لا يوجد أحد في مصر يستطيع حل أزمة نادي الزمالك بين مرتضى منصور وممدوح عباس؟".

وتابع ساخرا: " لو المحامين الذين يعملون على قضايا ممدوح عباس ومرتضى منصور، كان يعملون على قضايا مماثلة لأبناء خالاتهم «كانوا زهقوا»".

وواصل: "أتمنى التحقق من صحة المستندات التي قدمها مرتضى منصور لوزير الرياضة، وإذا ثبت عدم صحتها سأتحرك أنا بنفسي للمطالبة بحق ممدوح عباس".

وأتم: " بالتأكيد لا يوجد خطة من الدولة لإبقاء الزمالك في أماته الحالية بين ممدوح عباس ومرتضى منصور".

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