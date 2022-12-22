لو مراتك أغنى منك هل تقبل أنها تصرف عليك؟ .. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الرجل المصري في موضوع يثير الجدل في الفترة الأخيرة، وهو أن المرأة تصرف علي الزوج إذا كانت أعلي منه في المستوي ولديها الكثير من المال، وأن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرًا بين شباب الجيل الجديد.

"لو مراتك أغني منك هل تقبل أنها تصرف عليك وتعيش في منزلها؟" وكان هذا السؤال المفاجئ الموجه للرجل المصري في الشارع، وعلي الرغم من اختلاف آرائنا في جميع المواضيع كان الرد واحد وهو أن الرجل الشرقي لا يقبل بهذا، وأن الست المصرية ملزمة من الرجل.

وقال أحمد عبدالله أنه لا يقبل أن يتزوج من طبقة أعلي منه سواء كانت ماديًا أو اجتماعيًا، وأن الرجل المصري لا يسمح بأن تصرف عليه زوجته، ولا يقبل بالعيش معها في منزلها بل يعيشوا معًا في منزله.

وأضاف سمير محمد قائلًا "الرجل الحر وابن البلد ميقبلش بأن مراته تصرف عليه" وأنه لا يعتقد بأن أي رجل اخر يقبل بهذا الوضع.

وأكد محمد حسين مستحيل أي رجل مصري يقبل بأن زوجته هي من تصرف عليه وعلي أولاده، وأنه يقبل بزواج ابنته من شاب أقل منها ماديًا ولكن يفهم معني المسؤلية، وأن لا يوجد عائق في بداية الرجل بأبسط الأشياء.

ولفت حسن محمود أن الست المصرية ملزمة من زوجها، وأننا كرجال شرقية ولدنا بأننا عمود المنزل وسند المرأة، وأنه يرفض هذا المبدأ لأولاده أيضًا.

وقال أيمن علي أنه يرفض هذا المبدأ، وأن من يتزوجها وتصبح أم لأولاده لا ينبغي أن تصرف من أموالها الخاصة بها، وأنها ملزمة بأي شيء تريده منه.

وعلق حسين سيد أن موضوع الزواج أساسه التوافق بين الشريكين في كل شئ، من بداية الطبقة الاجتماعية إلي المستوي الفكري والتعليمي، وأن كل شاب يجب أن يبحث عن الفتاة التي تناسبه، وأن موضوع الزوجة تصرف علي زوجها يختلف من رجل لأخر.