الأهلي يقترب من خطف صفقة فيريرا .. تفاصيل

قال الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي وضع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ضمن اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الشتوي القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي وضع بعض اللاعبين لإعارتهم لصفوف الاتحاد، مثل عمار حمدي ومحمد محمود وعبدالرحمن رشدان، ومن الوارد إعارة مصطفى سعد أو زياد طارق، في مقابل ضم مروان عطية خلال يناير المقبل".

وأضاف: "الأهلي يريد الاستفادة من ضم مروان عطية لضمه للقائمة الإفريقية، كما أنه أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد السكندري".

الأهلي يقترب من خطف صفقة فيريرا

واختتم: "الزمالك عينيه على مروان عطية، والمدير الفني للزمالك فيريرا كان متمسكا بضمه لأنه لاعب مميز ويمتاز بالمهارة العالية والتمرير الجيد، ولديه رؤية جيدة داخل الملعب، لكن الأهلي دخل في سباق التعاقد معه".