إطلالة كلاسيكية.. إنجي وجدان تحتفل بأعياد الكريسماس بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة إنجي وجدان لجلسة تصوير جديدة احتفالا باعياد الميلاد ، ظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكيه جذابة تجمع بين البساطة والقوة، مُرتديةً جامب سوت بالوان الأسود متزينة بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود، بشكل منحها طلّة جريئة، عكست قوة شخصيتها وثقتها في نفسها.

وحظيت جلسه التصوير التي نشرتها الفنانه إنجي وجدان عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي اعجاب قطاع كبير من متابعيه .

أعمال إنجي وجدان

وفي سياق متصل حققت إنجي وجدان، نجاح كبير ببرنامج يالانتكلم والذي يقدم محتوى هادف من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين

يتكون برنامج «يالا نتكلم» من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولته سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبوستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.

إنجي وجدان

إنجي وجدان