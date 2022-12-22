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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: الحرب الروسية الأوكرانية وجدت لتبقى

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عام 2022 عام محير للغاية، وشهد كم كبير من الازمات تكفي 15 عام على الأقل، متابعا: قبل أن تنتهي أزمة تلاحقها الأزمة الأخرى على الفور.


وأضاف “كرم جبر” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الحروب الروسية الاوكرانية وجدت لتبقى ويبدو أن مصلحة أطراف كثيرة أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية أو لسنوات طويلة، متابعا: هناك أطراف عديدة مستفيدة من هذه الحروب.



وأكمل: هذه الحرب تستنزف العالم كله، والرئيس الروسي كان يتوقع أن تنتهي الحرب سريعا، ولكن هذا لم يحدث، الحرب الروسية الأوكرانية أشرفت على دخول العام وبدلا من الحديث عن السلام وإنهاء الحرب نجد الرئيس الأوكراني في الولايات المتحدة لنشاهد اتفاقيات على مزيد من صفقات التسليح والصمود.
 



وشدد على أن مصلحة روسيا اعلان وقف الحرب نهائيا وأن تنسحب إلى الحدود وتترك أوكرانيا للشعب الأوكراني، منوها بأن هناك العديد من المستفيدين من هذه الحروب، مثل شركات الصلاح.


ونوة بأن الاقتصاد الامريكي لم يتأثر بالأزمة، وأنه من أكبر الاقتصاديات التي استفادت، بينما يدفع ثمن الحرب الدول النامية والفقيرة.

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