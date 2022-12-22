شبانة: لا نريد الابتعاد عن المونديال القادم.. ومعرفة خطة فيتوريا القادمة ضرورة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أدلى بالعديد من التصريحات دون توضيح المشروع الرياضي أو خطته في العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تحدث فيتوريا في العديد من الأمور، لكن لم يوضح لنا رؤيته الخاصة من أجل تطوير الكرة المصرية".

خطة فيتوريا

وأضاف: "لا نريد أن نبتعد عن كأس العالم القادمة، نريد معرفة خطة فيتوريا القادمة".

وواصل: "نريد أن نعلم خطة فيتوريا للعمل في منتخب مصر، ولو كان محرجًا من اعلانها سأرسل له رقم هاتفي ويرسلها لي على الواتس آب، فيتوريا (جاي ينظر) واي مدرب أو مسئول سيدلي بنفس تصريحاته التي لم تأتي بجديد حتى الآن".