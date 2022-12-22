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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال | رونالدو يشعل تويتر والجمهور خلاص كريستيانو نصراوي.. وميسي ينشر صورا جديدة له من احتفاله مع الجمهور بكأس العالم

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

خلاص كريستيانو نصراوي.. رونالدو يشعل السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة | تفاصيل

 

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد انباء عن انضمامة إلى صفوف فريق النصر السعودي.

 

بعد الانفصال بأيام..غادة عبد الرازق تخطف أنظار جمهورها فى أحدث ظهور لها

 

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق ، أنظار جمهورها بـ إطلالتها من احدث جلسة تصوير لها ، ونشر صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

 

ميسي ينشر صورا جديدة له من احتفاله مع الجمهور بكأس العالم.. شاهد

 

نشر  ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين  ، عدة صور له من الاحتفال مع الملايين من الأرجنتينيين  بفوز المنتخب بكأس العالم 2022 . 

 

نبيل الحلفاوي يناشد بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني

 

ناشاد الفنان نبيل الحلفاوي  ، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع “ تويتر ”. 
 

 

 

مصر غادة عبد الرازق انستجرام كريستيانو رونالدو كريستيانو النصر السعودي البرتغال

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