ضمن 9 علماء حول العالم|حبيبة واصف تحصد لقب الأسطورة الحية بالاتحاد الأوروبي للتغذية

هنأت أكاديمية البحث العلمي، الدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وخبير بالاتحاد الأفريقى فى التغذية وخبير بالاتحاد الأوروبى للتغذية، لحصولها من ضمن تسعة علماء من جميع أنحاء العالم، على جائزة ولقب "الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية"، وهو لقب يمنح لعلماء التغذية الذين تعدوا الثمانين عاماً في السن والذين ما زالوا مستمرين في مزاولة مهنتهم وعطائهم بعلمهم وخبرتهم علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتغذية بطوكيو، وذلك لمساهمتها المستمرة في النهوض بالتغذية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.



وعن الدكتورة حبيبة واصف، فهي نائب رئيس الجمعية الأفريقية للسموم الفطرية، وعضو في مجلس أمناء جمعية التغذية الأفريقية؛ وعضو مجلس اتحاد جمعيات التغذية الأفريقية، وهي أيضاً عضو في مراكز الفكر الإقليمية والوطنية والمجالس الاستشارية الفنية في مجال التغذية والصحةن ولها العديد من المؤلفات والمنشورات العلمية وشاركت عدة مرات في تقرير التنمية البشرية في مصر.

كما حصلت على عدد من الجوائز الوطنية والدولية تقديراً لمساهمتها في الصحة والتغذية، من ضمنها الميدالية الذهبية لعام 2008 من أكاديمية الزراعة الفرنسية؛ وجائزة أفريقيا لعام 2016 للخدمات المتميزة في التغذية.

كما حصلت في أكتوبر 2018 على جائزة منتدى الجامعات الإقليمية لبناء القدرات في الزراعة، وجائزة الأفراد الذين يؤثرون في تنمية أفريقيا.