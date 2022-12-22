أستاذ تغذية يوجه نصائح هامة للطلاب للتركيز خلال فترة الامتحانات

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه فيما يختص بالأغذية المفروض تناولها خلال فترة الامتحانات وما يصاحبها من توترات، يمكن اختصارها في نقاط عديدة، أهمها وجبة الإفطار، فهي مهمة جدا لأنها تعطي الطالب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة، فالطالب عندما يتناول الإفطار يكون لديه القدرة بشكل أكبر على التحصيل والتركيز ويجعله متيقظا ولا يصاب بالصداع والتعب، ويكون قادرا على تحصيل المقررات الدراسية بشكل أكبر.



وأضاف حسونة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": “عندما يتناول الطالب الكميات المطلوبة التي يحتاجها ومناسبة لسنه ونشاطه، فهو يحافظ على وزنه ورشاقته، بالإضافة إلى تناول المياه، فهي من أهم المكونات الغذائية التي يتناولها الإنسان لأنها تساعد الجسم على القيام بجميع الوظائف الخاصة به”.

وتابع: "كما أن تناول المياه يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة ويساعد على تيقظه، خاصة المياه الباردة، فعندما يتناولها الإنسان يشعر باليقظة والانتعاش، ولا بد أن يتم تناول المياه في فصل الشتاء أيضا حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، ما يؤثر على الاستذكار".

وأشار إلى أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين، حيث إن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب، إنما الشاي الأخضر تكون النسبة فيه معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين، وبالتالي لا يسبب الأضرار التي تحدث من الكافيين، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.