مدينة زويل تعلن إنشاء متحف للعالم الراحل يضم أبرز المقتنيات 

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن انشاء متحف خاص بمقتنيات مؤسس المدينة الراحل العالم المصري احمد زويل بمقر المدينة بالسادس من اكتوبر .



وأفاد الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل أن مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يولون أهمية بالغة لانشاء هذا المتحف الذي من المقرر ان يضم عددا كبيرا من مقتنيات عالم نوبل أحمد زويل ورحلته العلمية الملهمة .



كما أشار عبدربه إلى أن أرملة العالم الراحل وشريكة رحلته الدكتورة ديمة فحام قررت إرسال كل مقتنياته الخاصة والفريدة الموجودة في منزله بلوس انجلوس الى مقر مدينة زويل لعرضها بالمتحف الذي تعمل المدينة على تجهيزه حاليا ليكون جاهزا للافتتاح بالتزامن مع الانتهاء تماما من انشاءات وتجهيزات المرحلة الثانية من المدينة التي شملت المبنى الأكاديمي المتميز والاكبر من نوعه في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحته ١١٠ الف متر مربع ومجهز بأرقي المعايير العلمية .



يذكر أن مدينة زويل حافظت للعام الثاني على التوالي على تصدرها للجامعات المصرية في المركز الأول طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا رغم مرور ٩ سنوات فقط على انطلاقها .



كما نجحت مدينة زويل كأول جامعة مصرية في الحصول على الاعتماد الدولي لعدد من برامجها في مجال الهندسة والعلوم من هيئة الاعتماد الامريكية ABET.



وهو ما يعكس فلسفة المدينة الهادف الى تحقيق أعلى المعايير العلمية واعداد جيل جديد قادر على التفكير المبتكر وتغيير وجه الحياة في مصر من خلال توفير حلول علمية لقضايا المجتمع في مجالات المياه والطاقة والصحة والزراعة وغيرها إضافة الى تطوير الصناعة من خلال البحث العلمي بما يسهم في دعم الاقتصاد والناتج القومي