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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهاية مأساوية لسيدة خلال محاولة تسجيلها رقما عالميا بلعبة شد الحبل بإندونيسيا

نهاية مأساوية لسيدة
نهاية مأساوية لسيدة أثناء تسجيلها رقم عالمي بإندونيسيا 

كشف مقطع فيديو مؤلم من مدينة ماكاسر في إندونيسيا عن نهاية مأساوية لسيدة أثناء محاولتها تسجيل رقم عالمي في لعبة «شد الحبل». 

في الحادثة الغريبة خلال محاولة تسجيل السيدة الإندونيسية “ماسيتا بي” رقم قياسي عالمي ارتد حبل لعبة “شد الحبل” والذي يبلغ طوله 1540 مترا ودفعها في حاجز خرساني خلفها.

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وفقا لما نقلته عدة صحف عالمية بما فيها “الديلي ميرور” و “الديلي ستار” البريطانيتين، فقد توفيت “ماسيتا بي” التي لم يكشف عن عمرها على الفور إثر تحطم رأسها في صدمات حادة على الطريق. 

شد الحبل

وليس من الواضح سبب انقطاع الحبل حتي الآن والذي تسبب في وفاة السيدة بشكل أرعب كل من حولها خاصة أن لعبة “شد الحبل” لم تكن بدأت ولم يكن الحبل مشدودا.

من جانبه، علق منظم للحدث لوسائل إعلام محلية: "كانت تلتقط صورة سيلفي، وكانت تمسك بالحبل وهي تلتقط صورة سيلفي، وفجأة تم سحبها".

 صورة سيلفي أم شد الحبل..نهاية مأساوية لسيدة أثناء تسجيلها رقم عالمي بإندونيسيا 

إصابات أخرى


وذكرت بعض التقارير أن 13 آخرين أصيبوا خلال الحدث بكسور في العظام وجروح وسحالات.

ولفت تقارير إعلامية أخرى إلى أن ثلاثة آخرين فقط أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أكد المنظمون أنه تم مراعاة جميع احتياطات السلامة ووصف وفاة ماسيتا بأنها حادث رافضين أي اتهامات لهم بالتقصير.

وتحقق الشرطة حاليا في الحادث.

 صورة سيلفي أم شد الحبل..نهاية مأساوية لسيدة أثناء تسجيلها رقم عالمي بإندونيسيا 
شد الحبل نهاية ماساوية رقم عالمي فيديو مؤلم اندونيسيا

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