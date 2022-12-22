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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بضاعة بـ 2.5 مليون .. الداخلية تحبط محاولة تصنيع مخدر الكبتاجون بالإسماعيلية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقار "الكبتاجون" والترويج له مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (60,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون- 5 أكياس لمسحوق الكبتاجون وزنت 5 كيلو جرام- كمية من المساحيق الخام المخدرة التى تُستخدم فى عملية التصنيع وزنت 2,500 كيلو جرام- كمية من الخامات والعبوات والمواد التى  تُستخدم فى عملية التصنيع - مبلغ مالى- 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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