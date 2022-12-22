وانت فى بيتك | طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيًا

تسعي الدولة إلى التسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدمات مميزة توفر لهم الراحة والاتاحة وذلك من خلال ميكنة بعض الخدمات والحصول عليها عبر الانترنت مثل تذاكر القطار.

طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيًا

ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر عبر قطارات السكك الحديدية حجز تذاكر القطار إلكترونيًا من خلال مجموعة من الخطوات التى يمكن إتباعها :-

- تبدء أولي خطوات حجز تذاكر القطار إلكترونيًا من خلال تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر

- تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد بالنسبة للأشخاص أول مرة وسيتم إدخال البيانات التى تشمل الاسم ورقم الموبايل والايميل

- بعد كتابة البيانات سيتم حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور.

- وبعدها تقوم باختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر الذي تريده

- ثم تختار بعدها رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة سواء أولي أو ثانيه

- وبعد الانتهاء من اختيار عدد المقاعد ورقم القطار يتم

إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- بعدها يتلقي المستخدم بيانات الحجز، على الايميل الخاص به ثم يقوم بعدها بالتوجه للمحطة فى موعد القطار المحدد العربة ورقم المقعد ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

موعد حجز تذاكر السفر

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت إمكانية حجز التذاكر عبر الموقع الإلكترونى للحجز على عدد من القطارات بخطى القاهرة الإسكندرية والقاهرة أسوان والعكس فى الاتجاهين.

ووفق الهيئة سيتم البدء فى الحجز على قطارى 905 / 916 القاهرة / الإسكندرية والعكس وقطارى 980 / 981 القاهرة / أسوان والعكس لحجز تذاكر سفر يوم 5 / 1 / 2023 وستقوم الهيپة باداراج باقى القطارات تباعًا.



طريقة حجز تذاكر القطار عبر التطبيق

ويمكن للمواطنين إمكانية طريقة حجز تذاكر القطار عبر تطبيق سكك حديد مصر وذلك من خلال الخطوات التالية:-

تحميل تطبيق «سكك حديد مصر»، على هاتفك الذكي

القيام بتسجيل الدخول بإدخال بيانات المستخدم، واسم المستخدم، وكلمة السر

اذا كنت مستخدم جديد يمكنك تسجيل مستخدم جديد، ويجري الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز، ثم اختيار المقاعد.

وتقوم فى هذه الخطوة باتباع التعليمات الخاصة بالحجز، ثم إدخال بيانات الدفع.

فى النهاية تكتمل عملية الحجز.