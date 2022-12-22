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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يرد على شائعة انضمام جنسيات أجنبية لصندوق هيئة قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تردد حول إمكانية السماح للأجانب بالانضمام إلى صندوق الهيئة، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أجانب ضمن هيئة القناة ولن يسمح بتغيير الهوية، والسيادة للقناة ستبقى مصرية ١٠٠٪؜، وحتى لو تواجد مستثمرون أجانب.

أصول قناة السويس

وقال إن أصول المرفق حق سيادي يكفله الدستور، ويمكن للهيئة بيع أصول من الصندوق وليس بيع الهيئة.

وأضاف أن المزارع السمكية التي افتتحها الرئيس ٢٠١٦، يتم إعادة تطويرها من جميع النواحي، ويتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على محافظات القناة وبأسعار بسيطة جداً لخدمة المواطن المصري.

وعن المشاريع القادمة، أوضح أن تطوير القطاع الجنوبي يمتد لنهاية العام القادم، ولا تؤثر تلك المشروعات على الميزانية العامة للدولة، وتعد ٨٥٪؜ من أرباح هيئة القناة ملكا لميزانية الدولة لا يمسها شائبة، والجزء الآخر لأعمال التطوير.

مؤتمر قناة السويس

وتعقد هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وترد هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر على جميع التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

قناة السويس مؤتمر قناة السويس قانون صندوق هيئة قناة السويس أسامة ربيع

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