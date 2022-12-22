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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع : قناة السويس شريان الحياة وممر ملاحي عالمي .. فيديو

قناة السويس
قناة السويس

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ إن أصول هيئة قناة السويس لن تمس، حتى ميزانية الدولة من القناة، مؤكدا أن ليس هناك آخذ لأصول الهيئة ووضعها في الصندوق المزمع إنشاؤه.

أضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته في مؤتمر صحفي؛ أن لا يمكن أخذ أي شيء من هيئة قناة السويس سواء أصول أو ممتلكات أو مشروعات ووضعه في الصندوق؛ مضيفا أن قناة السويس شريان الحياة ممر ملاحي عالمي ولا يمكن التصرف في أصول الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس؛ أن صندوق قناة السويس كيان مستقل ليس له أصول بميزانية الهيئة وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصون بالاستثمار والاقتصاد والقانون، موضحا أنه سيكون مراقبا من قبل الجهاز المركزي، أى أنه كل عام سيكون له مراجعة للحسابات الخاصة به.

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