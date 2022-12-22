بيلاروسيا تتسلم دفعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي الروسية تور–إم 2 كا

تسلمت بيلاروسيا دفعة أخرى من منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "تور – إم 2 كا"، ستدخل في الأيام المُقبلة الخدمة في التشكيلات والوحدات العسكرية المُخصصة لاستخدامها.



وأكد رئيس الإدارة الرئيسية للشؤون الأيديولوجية في وزارة الدفاع البيلاروسية ليونيد كاسينسكي -في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم /الخميس/- أن هذه المنظومة التي تتمتع بفعالية كافية لتدمير مختلف الأهداف الجوية وعلى نطاق واسع من الارتفاعات، قد أتقنت القوات في بيلاروسيا العمل عليها وهي تشارك بالفعل في المهام القتالية.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أشار خلال زيارته في وقت سابق إلى بيلاروسيا إلى أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل الابتكارات، والإنتاج والتطوير المشترك لها.