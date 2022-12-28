اعرف سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي A23 وطرق تقسيطه

يمكنك الآن شراء جهاز سامسونج جالاكسي A23 بالتقسيط على 12 شهرا من خلال الموقع الرسمي للشركة، مع ميزات إضافية أبرزها تأمين على الشاشة لمدة 6 شهور واشتراك في خدمة Spotify Premium لمدة 3 أشهر مجانا واشتراك في YouTube Premium لمدة شهرين مجانا أيضا.

كما يمكنك أيضا شراء جهاز Samsung Galaxy A23 من موقع أمازون العالمي بـ 5,999 ألف جنيه فقط.

جهاز Samsung Galaxy A23



ووفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي هاتف ساموسنج جالاكسي A23 بمعالج من كوالكوم SM6225 Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانو ثماني النواة تردد 2.4 مع معالج رسومات جرافيك Adreno 610، كل ذلك يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام إما 4 أو 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلي روم 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 ويدعم إضافة كارت ميموري خارجي microSDXC لتصل إجمالي مساحة التخزين لـ 1 تيرابايت.

ويأتي هاتف Samsung Galaxy A23 بنظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5 مع شاشة من نوع PLS LCD حجمها 6.6 بوصة مع دقة وضوح 1080x2408 وكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، مع شاشة حماية Corning Gorilla Glass 5.

ومن مميزات هاتف Samsung Galaxy A23 البطارية القوية التي تستمر ليومين كاملين من العمل سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدع الشحن السريع بقوة 25 وات.

و بالنسبة للتصوير، يأتي سامسونج جالاكسي A23 بوحدة كاميرات خلفية رباعية الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة وهناك العدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة العمق بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة الماكرو لتصوير أدق التفاصيل بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية السيلفي دقة 8 ميجابيكسل وتدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل.



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