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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 50 طن أرز بالشرقية

ارز
ارز

 واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة الشرقية لتخزينه كمية قدرها 50 طن أرز شعير محظور تداوله خارج الجهات المختصة للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين السلع الغذائية الرقابة على الاسواق

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