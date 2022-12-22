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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار سقف منزل قديم بملوي جنوب المنيا

انهيار سقف منزل قديم
انهيار سقف منزل قديم

انهار سقف منزل قديم دون إصابات بمدينة ملوى جنوب المنيا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة ملوي، بانهيار منزل في حي جنوب مدينة ملوي، دون مصابين أو أضرار بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص، تبين انهيار سقف الطابق الثاني بمنزل قديم ملك "سيد. ع "  بحي جنوب المدينة وأنه خال من السكان ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

أفادت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن المنزل قديم ومقام من الطوب اللبن على مساحة 75 مترا مربعا، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، حفاظا على حياة المارة، وتم إخطار الوحدة المحلية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتصرف.
 

المنيا انهيار منزل النيابة العامة الطوب اللبن انهار سقف منزل

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