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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انتهاء مهلة الحكومة.. محافظ المنيا يشدد على وضع الأسعار على السلع

محافظ المنيا
محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعا تنسيقيا مع مديري الإدارات التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لبحث خطة المحافظة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق والتأكيد على المرور على الهايبرات والمحال التجارية، لوضع الأسعار على السلع وخاصة الاستراتيجية منها، وذلك قبيل المهلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي ستنتهي الأربعاء المقبل، بالإضافة لرصد محتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق واحتكار السلع.

 

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جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين ومديري الإدارات التموينية وممثلي الرقابة التموينية بمراكز المحافظة. 

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بمتابعة الحالة العامة داخل المدن والمراكز والقرى التابعة لها، للتصدي لـمحتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، ووضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار والأسواق وخاصة بالقرى ووقف التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين وإمداد القرى بسيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين، مؤكدا على ضرورة التنبيه على كافة التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار.

ووجه المحافظ، بتفعيل اللجان الرقابية، والتي تم تشكيلها بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على متابعة المخابز البلدية والسياحية وكذلك منافذ جمعيتي والبدالين التموينين، على أن تكون من أولويات عمل تلك اللجان رصد المتلاعبين بالأسعار، ومحتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.

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