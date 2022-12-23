هانى رمزى: الفنان محمد صبحى علمنى الحرفية وفؤاد المهندس أبكاني

حل الفنان هانى رمزى، ضيف حلقة اليوم من برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، وتحدث عن عدد من الفنانين.

وقال رمزى، أن الفنان محمد صبحى علمه الحرفية وكيفية التصرف عند الوقوف على المسرح.

وعن الفنان الراحل فؤاد المهندس قائلا:" بكيت من فرحتى أما فؤاد المهندس اشاد بيا واتصلت بيه وتبناني فنينا فى فترة من الفترات".

عظماء الكوميديا

وأكد هانى رمزى أن هناك ممثلين عظماء فى الكوميديا، معقبا:"سمير غانم وحيد سيف، عادل إمام، من أعظم الكوميديانات".

وأضاف هانى رمزى من جيلي “ فيه أحمد حلمى ومحمد هنيدى وعلاء ولى الدين وغيرهم، ومن الجيل الجديد كل فرقة مسرح مصر زى على ربيع، مصطفى خاطر، أس اس، والمرغنى، وانور وتوتا".