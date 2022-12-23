هانى رمزى: بدأت التمثيل كهاوٍ فى المدرسة.. فيديو

حل الفنان هانى رمزى، ضيف حلقة اليوم من برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، متحدثا عن بدايته الفنية.

وقال هانى رمزى، أنه بدأ التمثيل كهاوي فى المدرسة، وبعد ذلك شارك فى مسرح كلية التجارة، ومن ثم درس فى معهد الفنون المسرحية وشارك فى عددا من المسرحيات مع الفنان محمد صبحى.

هناء الشوربجى

ولفت هانى رمزى إلى أن الفنانة هناء الشوربجى كانت جارته وتعرف أنه هاوى، فأوصت الفنان صلاح عبد الله، الذى كان يخرج بعض الأعمال لهم ، وبدوره الفنان صلاح عبد الله عرفه بالفنان القدير محمد صبحى، الذى شارك معه فى العديد من المسرحيات خلال الدراسة بالمعهد.