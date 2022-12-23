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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتج عنه انفجارات.. السيطرة على حريق هائل بمستودع للغاز غرب المغرب| شاهد

صدى البلد

في أحدث تطورات الحريق الضخم الذي اندلع مساء الخميس، في مستودع لتخزين الغاز قرب الدار البيضاء، أعلنت السلطات المغربية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

 

واندلع الحريق الهائل الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، قرابة الساعة 18:00 (17:00 ت.غ) في مستودع للغاز بمدينة المحمدية الساحلية، غرب البلاد، وولد انفجارات قوية.

وبحسب وسائل إعلام فقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعتين ونصف الساعة .

من جهتها نقلت قناة 2M التلفزيونية، عن مصدر رسمي لم تسمه أن الحريق اندلع في خزان لغاز البروبان.

وبحسب السلطات فإن النيران أتت على خمسة صهاريج سعة كل منها ثمانية أطنان.

وتم فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحريق.

وفي تدبير احترازي، أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكانها وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

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