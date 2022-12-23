مقتل وإصابة 7 مدنيين جراء القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك

أعلنت سلطات مدينة دونيتسك، مقتل وإصابة 7 مدنيين، جراء القصف الأوكراني على مناطق عدة في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت سلطات دونيتسك - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن القصف الأوكراني على المدينة أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 4 آخرين، وأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 64 مرة خلال الليلة الماضية مستخدمة مختلف أنواع القذائف.



وأشارت إلى أن قوات كييف قصفت صباح اليوم أحياء بتروفسكي في دونيتسك بـ9 قذائف، من أصناف يستخدمها حلف الناتو، كما استهدفت منطقة جورلوفكا بـ7 قذائف.

