أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 23-12-2022

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم،الجمعة 23 ديسمبر 2022 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (217.44ريال سعودي ) أي ما يعادل (57.82دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22(199.32ريال سعودي ) أي ما يعادل (53 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (190.27ريال سعودي ) أي ما يعادل (50.68دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (163.08ريال سعودي ) أي ما يعادل (43.37دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو (126.84ريال سعودي) أي ما يعادل ( 33.73دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (108.72ريال سعودي ) أي ما يعادل (28.91دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6762 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1798دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1522 ريال سعودي) أي ما يعادل (404.77دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (217.441ريال سعودي) أي ما يعادل (57.823دولار أمريكي).

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية