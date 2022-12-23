تراجع كبير في سعر الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب دون مستويات 1800 دولار للأونصة عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، بعد أن أشارت بيانات في الولايات المتحدة لقوة سوق العمل مما قد يبقى على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية لفترة أطول.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.7% أو 30.10 دولار للأونصة إلى 1795.30 دولار للأونصة، وذلك بعدما سجلت مكاسب قوية مطلع الأسبوع الجاري.

هذا وتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

أسعار الدولار

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الكبرى أمس الخميس حيث تراجع اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.0595 دولار بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

لكن الدولار انخفض 0.1 بالمئة أمام الين مسجلا 132.32 ين ليس بعيدا عن أقل مستوى في أربعة أشهر سجله يوم الثلاثاء بعد أن تسبب تعديل غير متوقع في القواعد الحاكمة لعوائد سندات بنك اليابان في رهانات قوية على الين.

وهبط الجنيه الإسترليني لمستوى منخفض جديد هو الأدنى في ثلاثة أسابيع متراجعا 0.59 بالمئة إلى 1.20135 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بدرجة أكثر قليلا من المتوقع.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع أمام اليوان في التداولات الخارجية.

اقتصاد أمريكا ينمو بـ 3.2%

نما اقتصاد الولايات المتحدة في القراءة النهائية للربع الثالث بـ 3.2%، الرقم الذي جاء أعلى من التوقعات ومن القراءة الثانية أيضًا والتي كانت عند 2.9%.

هذا وكانت القراءة الثانية قد جاءت بأعلى من التوقعات أيضاً، والتي كانت تشير إلى نحو بـ 2.7%.

وجاء نمو الاقتصاد الأمريكي بمثابة عودة إلى النطاق الموجب بعد تسجيله انكماشاً لربعين متتاليين، الأمر الذي وضع الاقتصاد في موضع ركود تقني.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بـ 2.3% ليفوق التوقعات، حيث عوض النمو في الرعاية الصحية والخدمات الأخرى جزئيًا انخفاض الإنفاق على السلع، لا سيما السيارات والأغذية والمشروبات.

في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم الأساسي، أي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بمعدل سنوي قدره 4.7% في الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة. من المقرر أن تصدر البيانات الشهرية لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وارتفع مقياس رسمي رئيسي آخر للنشاط، الذي يُعرف باسم إجمالي الدخل المحلي ، بمعدل 0.8%. وعند معادلته بالمتوسط مع أرقام إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يراقبه عن كثب أولئك الذين يحددون توقيت الركود، نجد هذا المقياس قد ارتفع بنسبة أقوى قدرها 2%.