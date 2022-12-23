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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

هبوط حاد بأسعار الذهب
هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالمياً

هبطت أسعار الذهب العالمية بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن اقتصاد البلاد انتعش بشكل أسرع مما كان متوقعاً، مما أدى إلى صعود الدولار ومن المحتمل أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مواصلة التشديد النقدي لكبح التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1795.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1803.70 دولار.

وزاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلاً من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث، وقالت الحكومة في ثالث تقديراتها للناتج الإجمالي المحلي إنه زاد 3.2% على أساس سنوي في الربع الماضي، وهو تعديل بالرفع من 2.9% أعلنته الشهر الماضي.

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يزيد من كلفة شراء المعادن النفيسة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للعام الثاني على التوالي، مع هبوطها بأكثر من 250 دولاراً منذ بلوغ أعلى مستوياتها في مارس، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائداً.

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