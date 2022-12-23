بث مباشر.. نقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نقلت فضائية القرآن الكريم بثا مباشرا لخطبة الجمعة من المسجد الحرام أحد الحرمين الشريفين، وكذلك نقلت قناة السنة النبوية بث مباشر من المسجد النبوي لخطبة وصلاة الجمعة.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة اللغات والترجمة، بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام لغير الناطقين باللغة العربية سواءً داخل الحرم أو في جميع أنحاء العالم بعدة لغات عبر عدة موجات إذاعية؛ للتيسير على قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من الاستفادة وسماعها بلغتهم.

ويمكن الاستفادة من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر عبر تطبيق الحرمين، والذي يحقق استراتيجية الرئاسة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والعمار.