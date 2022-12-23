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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

نقلت فضائية القرآن الكريم بثا مباشرا لخطبة الجمعة من المسجد الحرام أحد الحرمين الشريفين، وكذلك نقلت قناة السنة النبوية بث مباشر من المسجد النبوي لخطبة وصلاة الجمعة.

 

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة اللغات والترجمة، بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام لغير الناطقين باللغة العربية سواءً داخل الحرم أو في جميع أنحاء العالم بعدة لغات عبر عدة موجات إذاعية؛ للتيسير على قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من الاستفادة وسماعها بلغتهم.

 

ويمكن الاستفادة من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر عبر تطبيق الحرمين، والذي يحقق استراتيجية الرئاسة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والعمار.

صلاة الجمعة الحرمين الشريفين المسجد الحرام خطبة الجمعة

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