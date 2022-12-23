بث مباشر.. القناة الأولى المصرية تنقل شعائر صلاة الجمعة من بورسعيد

نقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وموضوعها : "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها".

وكلفت وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان، بأداء خطبة الجمعة اليوم.

ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 جمادى الأولى 1444 هــ الموافق 23 ديسمبر 2022م، تحت عنوان: "محاسبة النفس .. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.